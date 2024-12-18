【分秒在握】五升四　冇有怕

由於四、五班有着很大的洪溝，因此對於五升四的馬匹，筆者向來甚有保留，但今次對列陣第4場四班1200米的「星火燎原」卻頗有憧憬，弱勢馬房有匹當起分子，無理由會留以有待吧？

在香港賽制下，一匹五班馬必然曾經歷在四班連番吃敗仗，因此就算贏馬反彈回升上四班，要即時克服阻力又談何容易？不過凡事總有例外，好像季內的「富喜來」，就五升四成功連捷；至於近期的「勝萬金」，五升四雖然跑第3，但亦只負馬頸位。以上兩駒的共通點，就係同為4歲馬。

「星火燎原」上季在容廐跑了兩仗就轉投徐雨石旗下，不過表現並無起色，繼續連番敗陣，結果單季9戰全不入前5名，評分亦由52分直插至今季起步的34分。不過馬匹今季轉4歲後，表現明顯有好轉，季初在泥地1200米入Q，之後再在谷草1200米跑第2名，上仗更在泥地短途大炒對手3個半馬位，表現突飛猛進。

翻看「星火燎原」上次贏馬，負132磅於泥地1200米造1分9秒6，與同日四班「澳華威威」一樣，換言之純以時間計，「星火燎原」當日縱使跑四班亦有一爭之力，今次升班少負12磅，同場快馬不多，此駒大可沿用上仗守好位，直路再爆一段的跑法。

■長風

第4場 10星火燎原 9閃電

1郎善好施 8深心星