相隔十年重遊舊地　李慕華明年2月飛印度跑打吡

今年篤定蟬日本冠軍騎師嘅法國好手李慕華，宣布明年將會舊地重遊，前赴孟買馬場披甲，出戰2月2日舉行嘅3歲馬2400米G1印度打吡大賽。

李慕華自從日本長駐發展之後，甚少前赴外地客串，但印度賽馬嚟講就好有淵源，事關早响2001年，佢就獲得今次邀請佢出戰打吡嘅馬主Shyam Ruia，引薦佢响當地客串，另一位合夥馬主Vijay Shirke，名下坐騎更加為李慕華勝出2002年所舉行嘅印度邀請賽，甚至乎依家兩位馬主支持嘅練馬師Pesi Shroff，棄騎從練前，更加係印度多屆冠軍騎師，分屬李慕華到此客串嘅老對手，今次一口氣同三位老友合作，由於2月日本新季仲未有乜重要賽期，李慕華自然樂於答應。

曾幾何時，印度亦係唔少歐洲騎師，趁住歇冬期前往客串之好地方，然而隨着賽馬事業大倒退，更遭到疫情嚴重打擊，目前印度賽馬事業正係重新出發，亦期望招攬好手到此策騎以作招徠，去年底就有莫艾誠初到貴境，獲邀出戰印度一千堅尼。

今次就有李慕華相隔十年重遊舊地，又睇吓佢可唔可以，響今屆印度打吡大賽成功摘冠。