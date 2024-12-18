性格巨星朗朗乾坤　周末維省百肯南復出

曾因起步一再立地成佛嘅退役香港明星馬「朗朗乾坤」，本周末將轉披上希斯家族嘅賽馬團體綵衣，於維省百肯南馬場復出，並將會由薛恩壓陣，出戰當日第10場嘅指標84分1400米賽事。

「朗朗乾坤」香港服役贏馬所展現嘅風捲殘雲後勁，希斯對於呢匹馬衝擊分級賽，抱有一定憧憬，然而今年年初於1月21日及2月18日出賽時，連續兩次拒絕出閘，馬會需要馬匹接受連續5次試閘合格後，才准許馬匹再次上陣，不過於4月跑馬地大閘，甫出草地已拒絕開步前往起步點，擾攘一輪被勒令退出。

希斯亦坦言對於「朗朗乾坤」脾氣問題，坦言束手無策，經與馬主商議後，決定交畀三位囝囝繼續訓練，馬匹轉換環境後，加上有專人調教，起步問題大為改善，自10月至今次賽事，試過3課草地大閘，竟然全部出閘過程相當順利。

畢竟馬匹自元旦日在港贏馬之後，至今次復出，已經接近一年時間，希斯三位公子坦言「朗朗乾坤」只屬初起階段，首次復出只是讓其重新熟習過往於澳洲競賽環境，首要還是寄望馬匹不會再於陣上順利起步，長線展望，佢地認為「朗朗乾坤」雖然已經6歲，只要情緒問題解決，長線響澳洲仍有衝擊分級賽嘅能力。