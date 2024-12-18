今季出咗兩件冷W　六爺頭尾場初跑泥地馬要留神

今晚全泥夜賽，自然夾雜唔少轉場初跑泥地馬匹，形勢亂上加亂，對於初跑泥地馬匹嘅威力，當然好多都係抱住志在嘗試心態，以季內至今舉行過26場泥地賽，能夠響泥地一出即勝馬匹，全數4匹，而且都係冷W，分別係「勁先生」(15倍)、「知足常樂」(14倍)、「天威」(15倍)，「越野大師」(12倍)。

馬迷對於敲捧呢類泥地一出即勝馬，當然係高難度，但對於練馬師嚟講，借助過往試閘表現，或者血統方面評估，部署上好多都並非無的放矢，正如今季泥地一出即勝4駒之中，「六爺」羅富全就佔咗「知足常樂」同「天威」，雖然話係草地賽績響目前評分無乜着數，惟有轉場謀突破，但接連有頭馬見面，六爺對於轉場出擊部署，睇嚟都要格外留意。

今晚頭尾場，羅富全分別有「南區旺」與「壯志凌雲」都係初跑泥地，其中「南區旺」實力有限，轉跑泥地一試無可厚非，奇在呢匹馬原來在港服役至今，一課泥閘都未試過，比起尾場接連於泥閘展現走勢「壯志凌雲」，後駒更力躍躍欲試之勢，無奈14檔就要考考蔡明紹點取位，信賴六爺轉場初跑泥地必殺技，頭尾場俱可視為最佳冷門。