【賽後報告】郎善好施第2次流鼻血退役

今晚賽後報告撮要：

第1場：「木火龍駒」被發現口內有血。

第2場：「同寶寶」氣管內有很多血。潘明輝「星雲浩騰」因在直路早段數度舉鞭時將手臂抬高於肩部水平，被罰款5,000元。

第3場：「八心八箭」賽前接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。被查詢時，何澤堯表示，他對坐騎沿途的動作有疑慮，因此不願持續全力催策坐騎至終點。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。賽後，艾道拿報告，「博學多財」沿途難以駕馭，直路上轉弱。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第4場：「郎善好施」第2次流鼻血，此駒將被永久禁止出賽。「佳景臨門」心律不正常。

第5場：「君達得」氣管內有很多血。「澳華威威」第2次心律不正常，內窺鏡檢查同時顯示此駒的氣管內有很多血。「一鹿歡騰」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。艾道拿表示，首次角逐全天候跑道賽事的「八正道」抗拒前駒踢起的泥頭，居後列競跑也不合發揮。

第6場：賽後，麥道朗報告，「連連歡呼」抗拒全天候跑道上前駒踢起的泥頭。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。