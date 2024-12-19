【賽馬以外】騎師日常　唔舒服都要頂硬上？

最近啲天氣都玩死人，朝早、夜晚就好寒，如果住喺新界區可能得13、4度，但去到中午、下晝時份，隨時升返去20度以上，真係着得太多衫就可能熱，但如果着唔夠，一早一晚隨時冷親，因此呢輪都有唔少人中流感。無計啦，溫差大嘅天氣係比較惡搞，大家都要保重身體。

啱啱禮拜三沙田泥地夜賽潘頓就正正因為流感，提早喺禮拜二退下火線，所有坐騎易配。有啲人睇番原來潘頓唔係首次喺全泥夜宴身體不適，只係之前有兩次都係跑完一、兩場就中途身體唔舒服唔騎，搞到有啲無聊友講笑，唔通潘頓真係好唔鍾意全泥宴？經常早退之餘，今次仲索性唔出賽。當然，筆者都明白呢啲大家講吓笑，因為就算去到潘頓呢啲級數，再睇埋尋晚佢冇騎嘅參戰馬嘅成績，再加埋佢其實只要贏多2W，就可以超越韋達成為香港史上泥地頭馬最多騎師，而佢咁鍾意破不同紀錄嘅性格，真係無可能扮病，同埋真係要去到好唔舒服，先作出呢個決定。所以騎師唔同普通打工仔，正常情況都唔會射波請假。

筆者聽返原來潘頓早喺禮拜日已經有啲唔舒服，佢喺沙圈時仲叫啲馬主唔好行咁近，廢事傳染畀人，但佢都仲頂到贏2場，兼有3隻跑入前4名，成績唔失禮啦。其實潘頓喺幾年前嘅一個訪問講過，佢嗰時隻腳有啲輕傷，就話自己習慣咗未必有100%狀態上陣，而作為騎師，尤其係最top嘅好手，即使自己狀態未十足，都要有辦法幫馬匹爭勝，或者就係呢種決心同能耐，令佢可以長期站在頂峰。

騎師生活的確係唔容易，一方面作為運動員，每日嘅鍛鍊係冇得偷賴，因為騎馬千鈞一發，無論係陣上攞位，抑或萬一出意外時點樣控制馬匹，都係考驗體能同埋專注度，缺一不可。另外，除咗操弗自己，喺香港做騎師亦要識得推銷自己，盡量爭取更多曝光機會，咁先可以攞到多啲練馬師、馬主嘅支持，所以做騎師真係要瓣瓣掂，唔係想像中咁輕鬆啦。

■山無陵