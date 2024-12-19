第五口孖T $10一注獨中可獲$1000萬！

周日第五口孖T有多寶，預計10元一注獨中，派彩可以高達1000萬元！就算開出熱門賽果也應有不俗派彩，抵玩！不妨秤先頭關第9場「玩笑」及尾關第10場「天天同樂」，兩駒均操勇兼形勢有利。另留意周日下午受注日本有馬紀念賽，進入馬會網站可以睇到賽事資訊，揭去內頁同你介紹！

第五口孖T頭關，第9場三班1400米，伍鵬志馬房的「玩笑」一連兩仗配潘頓跑獲1季1殿，今次安排麥道朗接手，周日為騎者在港客串期最後一日，大部分坐騎質態兼備及排好檔起步，相信會把握機會，施展渾身解數交出好成績。「玩笑」埋門由麥道朗考驗，與兩匹廐侶彈草閘，操勇而來排在2檔靚位，坐位望贏。配腳吼落班的「巴閉哥」、演出準繩的「同樣美麗」、上仗在港初出入Q的「本領輝煌」，以及上仗搶放下跑獲季軍的「嘉應巨昇」

第五口孖T尾關，第10場二班1200米，「天天同樂」前仗同程排11檔僅敗於1檔的「氣勢」馬頸位飲恨獲亞，今回兩駒檔位互調，「天天同樂」賽前試閘一放而回，今次補中機會高，做膽最穩陣。

六寶獎$200萬信麥道朗熾烈交代

此外，周日六寶獎預計一注獨中派彩可達200萬元，麥道朗坐騎包括第5場「熾烈神駒」、第7場「愛馬善」及第8場「開心寶寶」，俱在兩戰內曾贏馬或入Q，近況突出，加上同樣有運排在2檔或以內起步，只要發揮得宜應可連場報捷。尤其「熾烈神駒」來自與其合作關係極佳的沈集成馬房，上仗麥道朗接手拚敗後捲土重來，賽前親操兩課，必有信心贏馬交代，博大彩池要吼實此子坐騎。