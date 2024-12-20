【分秒在握】姚本輝時來運到

近期馬房流行輪流威，先有告東尼在快活谷4W爆個石破天驚；之後呂健威在國際賽日迅即連贏3場，繼而再食埋尾胡；而剛周日蔡約翰用4位澳紐猛將包辦大四喜，下一位發動攻勢的，又會是哪一位？筆者相信，今次這位幸運兒，很可能係姚本輝。

今次姚廐在8場賽事中有馬列陣，當中兩張王牌以外，另有3駒有保護權，至於三班1200米有兩組，出賽馬分散之下，因此未出王牌亦可以列正選，這個布陣，無疑有風雨欲來之感。以姚本輝的強大兵力，今季竟然只係試過一次同日起孖，比例可以話嚴重偏少，今次8匹出賽馬，大部分都有近績支持，其中三班1200米的「運高八斗」就值一博。

「運高八斗」季初降落四班一出即勝田草1200米，能夠負重磅之下拋開對手輕勝兩身位之外，末段更造出全場最快的22秒3，之後回升上三班，即在同一路程後上跑第4，而且亦交出22秒7的全場最快衝刺。上仗騎師賽夜轉爭谷草，當晚不利放之下，此駒卻因排外檔而搶頭，結果有前冇後完全未能作準，今次回師田草，重配季內贏馬拍檔周俊樂，應屬馬房爭分籌碼。

■長風