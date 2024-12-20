【突發】勝局在望退出有馬紀念賽！

本周日(12月22日)日本中山競馬場舉行2500米一級賽有馬紀念賽，友道康夫所訓練嘅「勝局在望」，今年已攻下2000米一級賽秋季天皇賞以及2400米一級賽日本盃，若然在今場有馬紀念賽可取勝，就會成為20年以來第3匹秋古馬三冠王，所以唔少馬迷都好期待見到武豊夥拍「勝局在望」馳騁中山競馬場。

不過根據日本傳媒最新消息，原定跑埋有馬紀念賽退役嘅「勝局在望」，今日(12月20日)發現右前腿不良於行而退出賽事。友道康夫接受當地傳媒訪問時表示，「勝局在望」原定今日作慢踱工夫，但今朝就發現其步姿唔順，所以同馬主商議後，決定安排「勝局在望」退出，練者就此事感到非常抱歉。

「勝局在望」原定跑畢有馬紀念賽後，同日進行退役儀式，現時亦要取消儀式。據友道康夫所講，「勝局在望」預定下星期從栗東出發，運往北海道社台牧場，為來年春天擔任種馬做準備，而練者期望可於明年夏天為「勝局在望」補辦退役儀式。由於「勝局在望」係有馬紀念大熱門，馬匹退出一事引起日本馬迷紛紛討論，更成社交平台熱門搜尋添呀！