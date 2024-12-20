麥道朗告別戰！騎9隻係咪多多益善？

麥道朗上期日賽不小心策騎被罰停賽7日，罰則於拆禮物日執行，騎者周日告別戰共策9駒。麥道朗上季客串至元旦日，最後一戰取得3冠3季佳績，周日賽事大把實力馬如「盈益善」及「愛馬善」，不愁增添頭馬機會，為今次客串之旅畫上完美句號。

麥道朗今季暫獲15W，成績標青，雖然剛周三泥地夜賽捧蛋，但綜觀他自11月17日至今的10期賽事，有7戰交出頭馬，最後一擊必然期望再添進帳。

跑罷今戰之後，麥道朗便要面臨3周半停賽刑期，除了下月19日重臨策騎應屆香港一哩錦標得主「遨遊氣泡」衞冕董事盃之外，到了月底更夥拍「浪漫勇士」於杜拜上陣，為之後跑沙特盃作熱身。

周日告別戰，麥道朗除了有好拍檔沈集成撐場，亦有呂廐「開心寶寶」乘勝追擊，其餘坐騎分量也不容小覷。當中為游達榮效力「盈益善」，雖然今季由何澤堯主理，但一早已經落實換人攻堅，馬主對於愛駒贏馬後接連兩仗上名，顯然未盡滿意，換麥道朗擺明車馬。

愛馬善故劍重逢

鄭俊偉旗下「愛馬善」故劍重逢，也是備受矚目，麥道朗上季夥拍此駒跑過一仗田草1200米獲季，亦是騎練歷來首度合作，難得騎者於告別戰再為其效力，今次除去頭罩，有望帶來煥然一新表現。

至於為伍廐效力一對賽駒，「祥龍駒」上仗1200米前段未能跟牢步速，惟末段追勢相當吸引，原裝試準加程出擊，再加上另一匹剛戰陣上屢遇意外的名氣自購馬「玩笑」，勢必成為麥道朗壓軸一戰數胡籌碼。