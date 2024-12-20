大約在冬至　蔡神仙攻勢停不了！

蔡約翰今季攻勢雖然來得更遲，但自國際賽後正式啟動出擊模式，已經連贏3期，上期日賽更加食出大四喜。周日配合明星馬「氣勢」再度誓師，神仙大軍壓境共遣11駒出戰，當中PPG兵團更加以舊帶新，力謀補中的「至尊高超」，再加上「泰泰精神」、「銘記知友」及「魅力星」一批不明物體，大有機會為練者延續勝勢。

蔡約翰近期頭馬數字急升，表現豈止復甦咁簡單？沙田日賽向來是蔡神仙出擊場合，以新一輪攻勢倚重騎師，俱以澳洲幫人馬為重心，潘頓、布文及艾道拿輪流成為贏馬功臣，而田泰安與麥道朗於12月賽事亦有為神仙建功，無奈田泰安停賽，以及告別戰的麥道朗，並未與神仙合作，縮窄用人範圍，艾道拿更獲委以重任共騎4駒。

近績可取當然秤先兩戰俱跑亞軍「至尊高超」，初出僅敗於已升上三班的「錶之宇宙」，上仗臨門敗於今次狹路相逢的「嘉應奇兵」，本身亦以馬頸力克「準輝煌」得亞，3駒實力接近，全數原裝配搭再度碰頭，不謀而合同樣抽排外檔，勝負關鍵在於取位際遇，但以蔡廐今期擺出強勢，反先機會甚為突出。

艾道拿今戰亦會為蔡廐兩匹初出PPG壓陣，目前只得3歲的「魅力星」，進度比起4歲的「銘記知友」更為理想，此駒於沙田試過6課閘，走勢愈見接近，同時亦展現天生速度，值得高度重視。

泰泰精神貝知仁得益

值得留意尚有蔡廐另一新兵「泰泰精神」，從化操夠後，上周二曾由艾道拿試閘，輕鬆跟隨未見真章，同組遇上賀廐由艾道拿一手包辦操練的「拚搏」，騎者可能應承賀賢在先，神仙找來貝知仁，騎練初度合作，有望攜手擦出勝利火花。