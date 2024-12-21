頭馬時間快過一路通　浪漫勇士杜拜最強對手？

尋晚域斯迪雅錦標片段：

香港馬王「浪漫勇士」目前身在杜拜，為明年嘅中東之旅備戰，根據幕後計畫，今次中東第一擊，如無意外就係下個月24號嘅1800米草地一級賽傑貝哈特錦標。唔少人覺得以「浪漫勇士」目前實力，即使遠征杜拜，相信仍有力取得好成績。不過，即使傑貝哈特錦標可能只係「浪漫勇士」今次中東之行嘅熱身戰，但隨時要面對一匹強勁對手，就係高多芬名下嘅「量時度力」(Measured Time)。

呢匹4歲馬正正係去年傑貝哈特錦標冠軍，即使其後出戰杜拜草地大賽只得第4名，但其後遠征美國跑咗兩場一級賽取得1冠1亞，演出可人。直到尋晚抖咗4個月復出，喺杜拜美丹馬場出戰1800米草地G2域斯迪雅錦標，結果於布宜學胯下一放到底，大炒亞軍「大開羅」(Cairo)7個馬位，並造出破場地紀錄時間嘅1秒45秒11，比日本名駒「一路通」喺2014年造出嘅1分45秒52嘅舊紀錄快4線，認真誇張，結合本身係美丹馬場4戰草地1800米獲3W嘅佳績，如果一如之前部署般下仗出戰傑貝哈特錦標，絕對係「浪漫勇士」嘅最大對手。

賽後布宜學表示「量時度力」實力較同場對手好太多，今場表現非常出色，佢亦認為馬兒早於美國及杜拜展現級數，並希望馬兒繼續進步。