【張基焦點】銘記知友操好才戰

蔡約翰最近銳不可當，對上3個賽日合共贏7W，認真誇張，且廐內不少質新馬成功變身，「銘記知友」周日才作季內首戰，備戰工夫做足，可望交出好成績。另外，「神駒馬靈」匆匆再出，現階段跑長途賽更合腳法，返四班仍要吼實。「千杯敬典」重返田草短途抽內檔，應有不同演繹。「肯佩斯」上仗肯追走勢吸引，今次強配布文見真章。

第4場四班1400米，「銘記知友」今季3歲轉4歲，成熟進度明顯勝前，最能反映狀態提升的情況是過往試泥閘表現甚差，但今季11月下旬在從化試泥閘追勢吸引，埋門再試草閘已經刻意示人以弱，不用過分介懷，畢竟上季尾已見此駒於同程取得殿軍，今次抽外檔問題不大，坐位望贏。

第6場四班2000米，「神駒馬靈」性能流於均速欠爆發力，若果跑一哩已未能盡展所長，泥地性能亦一般，因此剛周三於泥地1800米落敗不足為奇，今次匆出返回四班增程跑田草2000米反而更好，班德禮明明有「八駿笑昇」可騎，卻改騎「神駒馬靈」，不能忽視。

第3場四班1200米，「千杯敬典」上季尾賽績甚佳，交出兩場頭馬，並於此程造快時間贏「遙遙領先」及「魯班精神」，今季集中於谷草出擊卻經常抽外檔，加上本身不太擅跑較軟淋的場地，反而乾快地更好，故此今季成績一般，今回終於回師田草，更除了所有配備，贏面較高。

第9場三班1400米，「肯佩斯」阿根廷自購馬質素不差，來港後算適應得快，上季表現無疑不突出，上仗賽前試閘走勢亦不特別，但只輸兩乘許，走勢不差，今季復課試大閘表現醒神，用布文執韁抽外檔問題不大，可以變身。