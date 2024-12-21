【進階選項】展雄威後上摘星

現在距離2024年完結尚餘9日，「摘星勇驥」Zoustar子嗣於全球已累積501場冠軍，比排第2位的美國種馬Into Mischief（「精英雄心」之父）多出40場之多，篤定成為今年全球冠軍種馬。「摘星勇驥」子女單在澳洲亦贏得289場，打破2017年由「盡善盡美」所保持的285場頭馬紀錄，同時繼Danehill「丹山」同More Than Ready「超妥當」後，成為第3匹一年內子女勝出超過500場的種馬，配種成就非凡。在港今季已有「手機錶霸」、「奔妙星」、「潮州精神」、「加州動員」、「連連有盈」及「星際快車」等贏馬助其父達成偉業。

第7場「展雄威」有機會為「摘星勇驥」紀錄錦上添花。馬主張月勝名下玉龍牧場自行培育，澳洲出賽8次才運港，雖然只取一捷但演出亦準繩，尤其來港前最後一仗於費明頓表列賽上名，6字頭評分應有上升空間。初出雖然只得第3但因內檔稍嫌跟得太前，拉士勁勢稍減，上場麥道朗排14檔1400米沿途三疊望空，敗不足據。今轉加澳洲曾用過跑第4的羊毛面箍，檔位改善且配馬房愛將霍宏聲，返1200米居中留住鬥後勁可出頭。

與「展雄威」一樣上場輸形勢尚有第4場「祥龍駒」，不過今次繼續由麥道朗操刀。前仗由潘頓接手後上第3，剛戰加眼罩但抽到10檔，結果被迫留到尾疊，末段再追為時已晚。賽前人馬試泥閘，跟前再加速衝刺凌厲，回師1400米應更合腳法，主要對手排外檔，計條件較優勝。