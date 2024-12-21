【獨門秘技】潘頓棄騎未必唔得

現時騎師陣容潘頓獨大，一場賽事經常都多過一個選擇，不過他有一個優點是應承策騎後絕少會改變，就算之後同場有實力更強對手而又可策騎的馬匹報名也不會反口，據知當年莫雷拉相反，去到埋門都可能會推騎，揀一匹實力最高的馬匹出賽，亦因此潘頓較受練馬師及馬主歡迎，莫雷拉則較受馬迷歡迎。

今期推介兩駒都為近仗在潘頓胯下有好走勢之馬，但都易配出擊，第6場「管之友」歷來11次跑2000米或以上長途賽，只有一次失獎金，前仗季內初出未熱身即跑田草2000米，大冷門亦後追第5名，上仗換潘頓即入Ｑ僅敗，前季曾連續5仗不勝有位，長途馬好開續好，上季曾有腳患休息8個多月，難得復出仍能保持水準，此類馬可拚則拚，換潘明輝都算熟手，2000米很快轉首彎，排2檔好位助力大。

第9場「玩笑」自購馬跑兩次用潘頓取季殿各一，元旦轉4歲睇部署有心跑香港經典一哩賽，故急於搶攻爭分，兩仗試前試後走勢俱佳，換今日作告別戰的麥道朗不會三心兩意。■西門獨

西門獨Q過關

第6場11管之友

拖 1盈益善5亞福得寶6發財秘笈

第9場3玩笑

拖 1巴閉哥2鑽石星空11本領輝煌