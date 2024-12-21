【三重彩地帶】此「陞」同彼「升」部署相似

第4場四班1400米，「城中勇士」上場初跑同程即入Q，雖然是跟前賺了慢步速，但今場也是快馬欠奉，排4檔可跟可放，再賺一次唔奇。「超風速」近兩仗同程獲冠亞，締速均快過四班標準，升班遲早問題。

「銘記知友」今季試5閘先跑，跟廐侶「超眼光」部署相似。「智勝龍」上場冇喘鳴即開胡，喼到健康在四班也夠爭，巫廐新勝馬再出上名率達六成。「卓越蒨鋒」近兩場際遇一般都入前列，換潘頓可期再進。「幸運芙蓉」今季復出在強組入Q，拚後曾停課9日，幸好很快已復課，距上賽兩個多月反而賺了體力。

第5場四班1200米，「八仟財陞」初出贏直路賽，再出孭135磅排13檔增程跑1200米，焗留下造最快末段追近，可見質非泛泛，今次雖然仍是重磅外檔，但質新馬從實戰中學習，可期克服。羅富全的一出即勝馬甚少一招了，「凱旋升」便是好例子，3場賽績贏、輸、贏，「八仟財陞」贏、輸、？，答案呼之欲出。

「開心樂園」上次贏同程強組，呂廐新勝馬多連珠炮發。「熾烈神駒」乃麥道朗今季客串首匹坐騎，惟潰敗而回，唔放手當然想挽回面子。「勤德俱備」兩戰近而未勝，唔夾潘頓換布文也是強配。「魅力星」同父馬初出成績佳，艾道拿亦是蔡廐殺手之一。■海東