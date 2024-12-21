【耀眼精選】泰泰精神實力唔簡單

近期城中熱門話題，超級富豪家族旗下上市公司負面消息一單接一單，先有管理層換完又換，復被剔出恒指成分股，股價低處未算低，近日再爆出負債對淨資產比率超過100%，資不抵債瀕臨債務違約，坊間唔少花生友都入定花生等好戲上演，睇下呢個富豪家族會唔會真係應驗「富不過三代」嘅魔咒。身邊朋友就認為大家最期待嘅畫面應該唔會出現，佢打咗個比喻，幻想一下蔡約翰成績大倒退搞到要散倉，會唔會有人擔心呢位冠軍練馬師嘅未來生活？

今季出閘照例大脫腳嘅蔡約翰終於上力，今次場場有馬列陣，咁嘅陣容食白果嘅話相信馬場通地眼鏡碎。如果馬仔好似足智彩最高可過8關，即使犯本筆者都會買條蔡廐過關，就算只中4、5關都夠講足一世。蔡廐王牌「氣勢」負責守尾門，估計有馬配合出擊，3匹新兵「泰泰精神」、「魅力星」及「有目共賞」乃可造之材，值得長期跟進。

「泰泰精神」外地4度試閘有3次第1、1次第2，最後一課贏佢嘅馬至今7戰4冠1亞，近兩場跑表列賽及G2都第4，實力唔簡單。「魅力星」母系9捷戰鬥力強。「有目共賞」埋門試閘明顯進步，跑合腳法的1400米可爆。