【分秒在握】跑法機動值慶賀

大多數馬匹都有強弱項，有的跑沙田大場威力較強，有的跑泥地較起勁，但今次列陣第6場的「慶萬家」卻似乎「無罩門」，田谷泥全部贏過，而且跑法機動之外，更加長跑長有。

在何良馬房時的「慶萬家」，落到五班贏過兩次，以為是典型五班馬，誰不知上季轉投蘇偉賢旗下之後，五班贏完，升上四班再取兩捷，目前服役生涯累積5W，可以算是中班好馬。

「慶萬家」最難得的地方，是不受場地、跑法所限，正如上文所言，此駒田谷泥統統贏過，而且跑法方面彈性更加大，上季試過走位1 2 1 1勝出田草2000米，但到季尾贏谷草1800米，則係12 12 11 1，餘下一次贏泥地，走位則是中置的7 6 5 1，中低班馬能夠有如此表現，絕對屬異數。

由於「慶萬家」上季3捷耗力不少，來到今季能否保持本來是未知數，但季內跑了4仗兩度上名，似乎馬匹仍未摸頂，尚有上升空間。此駒上仗突然起用麥道朗出爭泥地1800米，由於排14檔關係，因此一出閘就留到包尾，轉入直路仍遙遙包尾之下，追回第8名已算不差。今次「慶萬家」重配最合拍的楊明綸，並且由14檔搖身一變為1檔，同場名氣馬多但全屬後追，只要此駒把握到機會採取主動，及時走甩一點也不奇。

■長風

第6場 8慶萬家 11管之友

10國大合 1盈益善