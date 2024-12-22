【戰況R9】遲啲進軍4歲賽　岳伯仁馬唔再係次貨！

曾經由岳伯仁訓練嘅馬，早年來港都唔多掂，不過近年情況唔同晒，今日亦都有前岳廐馬「玩笑」成功開齋！第9場三班田草1400米，今日手風極順的麥道朗，再為伍廐英國自購馬「玩笑」效勞，呢隻馬來港前在G2小玩意錦標跑第2，在港熱身兩仗後，今次快步速跟在內欄第3位走得好順，直路雖然塞一輪，但望空後加速力好強呀，孖住亞軍後上馬「同樣美麗」齊齊衝線，跑第3、4名則為「本領輝煌」及「鑽石星空」，麥道朗今日Last Day贏到4W，佢呢次來港真係成部提款拎走咁滯！

而贏到25W嘅伍鵬志，表示「玩笑」上仗際遇欠佳，出閘畀布文打橫掃，所以今場賽前都同麥道朗講盡量畀隻馬出閘Sharp啲，出閘後擺好位，其實今場直路初都際遇一般，好彩最後都衝到上嚟，而今場換麥道朗只求贏，佢係把握力高嘅騎師，今場贏完之後可以瞄住4歲馬經典系列賽事，但呢段期間會跑多場二班1400米保持狀態先再跑經典一哩賽。伍鵬志又提到，「玩笑」作為北半球馬，來港適應甚好，馬匹個性乖巧，係人見人愛嘅馬匹。

第9場賽果：3-4-11-2

二重彩賽果：3-4(最後賠率11)