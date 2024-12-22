【賽後報告】東廐4W日贏完　美麗奔馳尾場流鼻血

是日賽後報告撮要：

第2場：「肥仔精神」氣管內有很多痰。賽後，艾兆禮表示，他在直路上擔心「叻叻熊」或有不妥，遂在坐騎處於不具競爭力的位置時收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒心律不正常。

第4場：「美麗喜悅」在配鞍處失去右前蹄的蹄鐵及觸碰欄杆，繼而重新裝上蹄鐵。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。直路上在催策下急促向外斜跑，導致騎師鍾易禮須停止催策及修正坐騎。在餘下途程上外閃。「智勝龍」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第5場：周俊樂（「天賜喜」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於過了900米處後容許坐騎在尚未充分帶離「魅力星」下向內斜跑，導致該駒失去跑線及勒避「天賜喜」的後蹄。小組判罰周俊樂由1月22日星期三開始停賽，直至1月27日星期一才可再次出賽（2個香港賽馬日）。此外，周俊樂被罰款25,000元。在衡量判罰輕重時，小組裁定周俊樂的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的中等策騎出賽紀錄。

第7場：「同心同樂」氣管內有很多痰。周俊樂（「運高八斗」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近450米處時，他容許坐騎在內側馬匹沒有充足空間下向內斜跑，導致「同心同樂」被帶向內跑，擠壓「展雄威」的跑線，「展雄威」因而失去跑線及勒避。小組判罰周俊樂由2月12日星期三開始停賽，直至2月17日星期一才可再次出賽（2個香港賽馬日）。此外，周俊樂被罰款25,000元。在衡量判罰輕重時，小組裁定周俊樂的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的中等策騎出賽紀錄。

第8場：賽後，楊明綸表示，他於「怡勁力」在直路上墮退之際對其動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「怡勁力」必須連續多次試閘及格，並且通過必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第9場：「伊臣」氣管內有很多血。

第10場：「美麗奔馳」流鼻血。