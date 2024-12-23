【蹄聲妙影】搵騎師簽名　包唔會拍枱

馬迷可趁跑一級賽，待頒獎後在欄邊搵騎師索取簽名留念。

繼年頭「美斯之亂」後，估唔到年尾又有體育盛事甩轆，事緣早幾日傳奇球星表演賽系列-皇馬球星對巴塞傳奇賽前一場簽名會，發生「費高拍枱走人」事件，據知事前有疑似主辦單位安排「自己人」優先入場，令費高為首嘅幾位球星簽完一批又一批，難怪最後嬲到拂袖而去，同時令一批用真金白銀買套票嚟攞簽名嘅球迷食白果，事件發酵至今，有關部門仍未有實際表示，難怪成為城中熱話，今日仲上埋報紙A1。

相反，馬會過往喺投注站都搞過唔少騎練簽名會，安排都妥妥當當，冇聽過有乜混亂，或者因為外判與否關係，畢竟「自己人」做番公關會熟架步，同埋唔會立亂同馬迷爭食，不過見到明星確實難掩興奮，又理由唔打吓卡，但佢哋極其量都係離遠用手機影吓啲歌手表演，未至於喺直播鏡頭面前Selfie咁公然，你估唔驚冇咗個飯碗咩。

講番簽名，其實要搵騎練攞簽名，只要喺一級賽或指定出草地領獎嘅場次，頒獎後勝出騎練就會沿草地跑道步返凱旋門，馬迷可以喺終點位附近嘅必經通道，攞定啲紙、衫同帽之類嘅物件，向騎練索取簽名留念，最緊要嗰度冇枱，係得條防撞欄，唔使驚佢哋拍枱走人！

初步提供:

第一場(7)夢幻駿駒+(8)喜駿之星

第九場(7)美麗緣分+(8)耀寶駒

連贏及位置Q過關 二串三共8注

■東星