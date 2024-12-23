去年拆禮物日連中三元　希威森盼頭馬手到再來

聖誕佳節夜賽周三改周四，唔知係咪特登就番近季喺拆禮物日編排賽事，今年就由去年日賽變成夜賽。睇番去年拆禮物日賽事，潘頓雖有頭馬見面，但講到威水，就梗係連中三元嘅希威森。

今年可唔可以再次連拆三份聖誕禮物？睇嚟森仔都要加把勁，今季不愁上陣機會，出賽次數接近200場，命中率就認真麻麻，跑到依家頭馬仲未步入雙位數，只得7W，自從上月24日贏完「信心星」後，唔經唔覺已經成個月無馬贏，對上一期日賽騎「歡樂至寶」，仲因為麥道朗不小心策騎，釀成墮馬意外，尚幸有驚無險，剛周日已經可以復出，正係「大難不死」，若然能夠喺聖誕賽期好運重臨，再有頭馬見面，當然係最佳聖誕禮物。

以希威森去年3場頭馬之中，今次再有份合作嘅練馬師，分別係蘇偉賢同呂健威，當中隸屬蘇偉賢嘅「馬主必勝」，今季兩戰雖敗，班頂分子卻鮮有大敗表現，去季唯一頭馬更係來自希威森，練者呢個配搭安排，可以講係擺明車馬。仲有向來對佢相當支持嘅呂健威，「金發盛世」季內首度人馬故劍重逢，咁啱對上兩季各贏1W，全數由希威森包辦，人馬合拍毋庸置疑，評分已經下調至有利水位，博希威森呢兩匹半冷佳騎，話唔定係精心炮製嘅火雞馬。