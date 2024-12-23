【賽馬以外】換人要狠　成功寶訓

麥道朗尋日就用一鋪大四喜嚟為自己今次香港客串期畫上句號，論成績就一定完美，唔使兩個月贏咗19W，加埋拎咗7203萬獎金，只係少過潘頓，從搵錢角度嚟講，真係冇咩可以挑剔。不過，對呢位全球最佳騎師嚟講，今次唯一污點就係策騎「駿步騰飛」有啲鹵莽，搞到希威森跌咗落嚟，好彩森仔冇咩事，而佢亦要付出停賽7日兼罰款6萬嘅代價，而睇番嗰日麥道朗賽後表情，就知佢真係好擔心係咪搞到希威森受傷，始終大家都係騎師，點會想整親對方。

講起尋日賽果，麥道朗就大四喜，周俊樂連中三元，反而潘頓就食白果，而今季兩戰都由潘頓騎嘅「玩笑」，結果改用麥道朗補中，即使嗰場潘頓係為「鑽石星空」效力，但千祈唔好以為潘頓有得揀，事關「鑽石星空」原本係搵咗華將一哥何澤堯過檔，只係咁啱Vincent剛周三墮馬要換人，潘頓先有得騎，而「玩笑」其實係伍鵬志一早決定換麥道朗，就知馬圈競爭有幾激烈，有時冠軍騎師都冇面畀，一樣要飛。

筆者有留意伍鵬志尋日賽後訪問，當問佢點解要飛起潘頓改用麥道朗時，佢真係好簡單答咗一個字：「贏」，正正因為想贏，就有咁嘅決定，佢仲提到因為麥道朗今季嘅成功率太好，咁要喺潘頓之上搵個更好嘅騎師，麥道朗自然係不二之選，賽果證明佢決定冇錯，同時亦話畀大家聽，點解伍鵬志依家排喺榜首，原因就係用人要果斷。

講起換人，就不得不提伍廐鎮倉寶「錶之銀河」，上仗喺香港一哩錦標受阻三甲不入後，幕後終於決定下場出戰三冠首關1600米G1董事盃換人，搵吓澳洲好手薛恩幫手。或者有人覺得，何澤堯都幫「錶之銀河」贏咗3W，全部都係分級賽，上仗香港一哩錦標，全程都係畀莫雷拉嘅「神志勇進」封住，直路攞位唔順之下輸，當然何澤堯係咪可以發揮更好呢一點，係值得討論，但如果問係咪犯大錯，又絕對唔係，咁快就決定換人再拼，似乎唔太公平。

但馬圈英雄地，馬匹戰鬥黃金期有限，伍鵬志亦未贏過一級賽，難得手上有匹能夠問鼎G1嘅「錶之銀河」在手，梗係想每個環節都做到最好，既然有時真係發揮上未能交出100分，咁換人都唔可以話唔合理，況且搵到為此駒喺打吡跑第2名嘅薛恩，配搭無問題，有時想成功，就係要咁無情先得。或者我哋又不如睇吓，「錶之銀河」依家最大對手「遨遊氣泡」，換咗幾多個騎師，直到依家有麥道朗，咪一天都光晒囉。

當然，有人又會問，練馬師咁樣換啲騎師，會唔會得罪人？馬圈無永遠朋友，又無永遠敵人，同埋只要馬房有實力，唔通啲騎師因為你飛起佢一次，就唔騎廐內其他馬匹咩。好似今個禮拜三，潘頓咪一樣騎返「晨曦儷人」，所以只要你夠power，話語權比人強，就點換人都唔擔心啦。

■山無陵