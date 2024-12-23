今期3T預計一注中派2700萬！

今期改為周四12月26日拆禮物日跑谷草夜馬，更別開生面跑足10場，留意頭場提前至下午6時10分開跑，馬迷記得早點入場！此晚三T及六寶獎俱有巨額多寶，預計10元一注獨中，三T可獲高達2700萬元，六寶獎可獲1300萬元，用少少本錢就能博取高回報！三T尾關「小皇爺」上仗初出走勢見勇，周俊樂剛周日3W光芒四射，除了做馬膽更可捧W。

今期周四谷草夜賽，三T場次有不少當打分子列陣，此類馬除了近績好，路程、配搭及檔位等條件俱不俗，機會秤先。三T各關馬膽順序用「電訊驕陽」、「爆笑」及「小皇爺」。

三T頭關第4場四班1200米，「電訊驕陽」今季4仗次次跑近，上仗跑獲亞軍出色，與董明朗夾慣夾熟，排3檔亦易發揮。三T次關第5場四班1650米，東廐5歲自購馬「爆笑」較為遲熟，今季熱身充足後近兩仗先亞後冠，狀態續勇，今排1檔配合主動跑法，放出佔優。同場上仗跑獲季軍的4歲馬「經典時代」，操足而來有權進步，也要重視。

三T尾關第6場四班1200米，「小皇爺」上仗初出同程配周俊樂在內疊走勢欠順，最終仍追回第5名，今戰最強對手首推配潘頓排1檔的「觀天下」，兩駒最近試從化草閘同組，「觀天下」跑得第1名，而「小皇爺」則自動波追近，反映兩駒狀態俱佳，若然想再慳注碼，也可以用此兩駒行雙膽策略。

$1300萬六寶獎提防納百川

想一注獨中1300萬元六寶獎，最好6關當中有場次信心特別大，例如有一兩場揀一匹做重心，其餘場次就可以多揀幾匹，也有不少馬迷喜歡每關固定揀兩匹，共64注亦簡單易記。

周俊樂除了第6場「小皇爺」要吼實，第7場「納百川」亦有不俗機會。此駒上仗10月中潘頓接手僅追不及獲亞軍，本身走勢甚勁，今次轉投巫廐初出增程跑一哩，寄望再進步。潘頓此場替姚廐「君智盛」效力，相信看好馬匹機會，至於「納百川」以往也曾在周俊樂胯下跑獲亞軍，今回騎者重新接手此匹4歲馬，賽前操練親力親為，擺明車馬，六環彩此關不妨秤先此兩駒。