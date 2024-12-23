近排夠旺又好分頭！誠意推介艾道拿寶藏！

早前艾道拿經常跑P交代，手風欠順，但近期情況改善，雖然剛周日僅有「同樣美麗」入Q，但之前4期次次有馬贏，憑「加州動員」、「加州得力」、「星際快車」及「超眼光」連執4W，頭馬數字扳至12場。艾道拿騎功實而不華，今期拆禮物日，就有告東尼、黎昭昇、姚本輝、蔡約翰及蘇偉賢此5位倉主提供坐騎，普遍機會不俗且有分頭，建議各位買WP過關。

第1場五班1200米，「電路十號」由東廐轉去巫廐到現時在賢廐，合共14戰仍未開齋，幕後必心急贏番場，近兩次跑谷草1000米都能後追取得獎金，熱身充足後增程跑1200米，相信威力可以盡展，改配艾道拿充滿變數，要提防。

第7場四班1650米，蔡廐「先到先得」前仗在同程壓倒「瀧澤飛駒」勝出，上次則遇慢步速不利追，此役敗仗不可作準，4歲當打馬現時只評46分，在四班孭121磅不重，極有爭勝力，艾道拿接手排3檔起步，有權補中。騎者另替蔡廐策騎第4場「大利好運」及第8場「小飛俠」，以馬房最近強勁攻勢，俱要留意，尤其「大利好運」前仗跑獲季軍，敗於的頭馬「喵喵怪」再出於三班入Q，反映賽績水準，而「大利好運」再出增程跑1400米拚敗，今次轉戰谷草縮回短途1200米，有望反客之主。

第9場三班1200米，黎廐「耀寶駒」今季同程曾分別力挫「智勝攻略」及「金匯昇昇」贏馬，絕對是黎廐最當打分子，今次升班布文難造磅，艾兆禮冷手執個熱煎堆，必把握機會，此駒有望成為馬房季內首匹3捷馬。

第10場三班1650米，姚廐「駿奕快車」至今10戰在田草全部跑入前5名，包括上仗敗於當弗好馬「祝願」及「遙遙領先」蹄下得第4名，同父馬「安遇」及「美麗之光」都有谷草贏馬紀錄，此匹姚廐馬初跑谷草應會適應，埋門兩度拍跳甚積極，艾道拿接手排1檔，有力重開勝門。