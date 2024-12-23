羅富全做咗聖誕老人　近年例派W？！

周四拆禮物日跑谷草夜賽10場，羅富全派7駒應戰，當中「美麗緣分」兩連勝及「追風」上仗取得首捷，俱有力乘勝追擊，加上幾匹評分有利分子配合出擊，全哥有權數胡兼做「練馬師王」，再睇全哥趁聖誕佳期經常出擊得手，近4年聖誕節後首個賽日均錄得頭馬進帳，今年再次於拆禮物日跑馬，佳節氣氛依然濃厚，一於揀幾匹羅廐馬買WP過關！

第8場四班1650米，「追風」上季出道已一再交出好追勢，今季熱身充足後，上仗趁評分跌至40分即改戰五班，結果一戰功成取得首捷。至於被「追風」以馬頸位壓贏的亞軍「聰明導彈」，以往曾贏過三班兼於二班跑近，同屬有班底之馬，相信「追風」實力回升四班也有力拚勝。「追風」上次落班改配潘頓即贏，今次騎者也答應再騎，明顯胸有成竹，由上仗135磅變成今次123磅，有望交出更佳水準，捧得過。

第9場三班1200米，「美麗緣分」今季摸索後上為最佳跑法，一連兩仗於四班谷草1200米衝贏，由前仗贏短馬頭再到上仗贏兩個多馬位，實力明顯更上一層樓，今次升三班即使對手增強，也有能力取得3連捷。留意埋門再試草閘，工夫依然積極，繼續用贏馬配搭艾兆禮，戰意十足，加上排1檔起步，早段可輕鬆找遮擋，有助保持好演出，除了捧獨贏及位置過關，也可以做三重彩馬膽。

第10場三班1650米，羅富全替兩駒報名，「勁好運」只屬後備3身份已棄權，而繼續交由蔡明紹策騎的「本領非凡」則以正選身份列陣，出擊目標鮮明。「本領非凡」唯一在四班同程贏過，但前仗於三班同程遇快步速追回亞軍，證明三班亦有力拚勝。上仗遇慢步速只追近，但只輸3個馬位不差，今次隔兩周匆匆又跑，不用懷疑狀態，也要吼實。留意「追風」、「美麗緣分」及「本領非凡」編在尾3場，可以追羅廐馬買三寶！