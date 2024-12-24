勢頭返晒嚟！容天鵬拆禮物日再出招

病愈的容天鵬最近重掌廐務，馬房士氣大振，一連3次賽事炮製冷門頭馬，周四快活谷夜賽，繼續有擅長谷戰實力馬列陣，打頭陣之「伶俐驫駒」，以至休後扳強出戰的「高份數」，俱有望為馬房再添進帳，恃旺勢乘勝追擊，有望延續4連勝。

雖然今季起步較遲，但隨着容天鵬康復露面，馬房表現重納正軌，連嫡系愛將周俊樂剛戰除再為容廐贏馬之外，自己亦大打爭氣波連中三元，可惜騎者接連被罰，元旦賽事之後將分期面臨停賽6日刑期，容廐反攻大計難免受影響，趁住停賽前尚餘兩期上陣機會，騎練合作馬匹更值優先憧憬。

正如今期谷中夜賽，周俊樂替容廐效力兩駒，第1場「伶俐驫駒」首戰五班率先叫胡，以今季於四班兩戰谷草1200米表現，一再抽排不利大外檔，走勢卻是循序漸進，雖然同程未贏過，上季尾於四班3戰同程兩度獲季軍，今仗落班排1檔，可謂佔盡先機。

周俊樂另一容廐坐騎「小皇爺」，初出谷草1200米雖然熱身心態為主，留前鬥後末段卻有接近追勢，鎖定同程再度誓師，埋門周俊樂更加北上從化試閘，為此駒仄準狀態進度，顯然為今仗出擊準備就緒。

至於另一匹由布文接手「高份數」，至今贏位全在谷草1200米交出，上場因氣管有血跑包尾，隨即安排北上從化休息復原，操練循序加辣，兩度試閘展現應有水準，有過傷患底子馬匹養精蓄銳不打無把握之仗，刻意用布文減少死鉛負擔，既有針對性部署，當視為容廐今戰另一數胡籌碼。