浪漫勇士最強對手！沈集成：量時度力幾勁！

香港馬王「浪漫勇士」明年在中東角逐3項大賽，馬兒現時身處杜拜賽馬會，暫時以該處為基地。這匹歷來全球贏得最多獎金的賽駒正逐漸適應新環境，沈集成為此感到高興，他說：「馬兒狀態良好，團隊成員傳送了牠游泳及與『浪漫風采』拍跳的片段，牠相當快樂。那裏設施完善，訓練跑道很寬闊，馬房設備也一流。他們的招待非常周到，甚至有警察護送馬匹及團隊。」

「浪漫勇士」今趟遠征預計角逐3場賽事，其中首仗可能是1月24日在美丹舉行的1800米草地一級賽傑貝哈特錦標，屆時有機會與高多芬旗下的「量時度力」同場較勁，該駒日前贏馬時刷新美丹草地1800米場地紀錄時間。

沈集成說︰「我會於1月19日沙田賽事結束後啟程前往杜拜，為1月24日一戰作好準備。麥道朗也會在賽後與我們一同出發。『浪漫勇士』將於1月21日在草地快操，然後周五上陣。此外，『量時度力』日前打破了場地時間紀錄，看來實力甚強。」

「量時度力」上周五在美丹出爭1800米二級賽域斯迪雅錦標，結果在布宜學胯下蟬聯錦標，不但成為首匹兩奪該賽冠軍的賽駒，更以1分45秒11，打破「一路通」於2014年創下的美丹1800米場地時間紀錄。

「浪漫勇士」將於跑畢傑貝哈特錦標後轉往沙特阿拉伯，出戰2月22日在維雅德舉行的1800米泥地一級賽沙特盃，其後會於4月5日在美丹角逐2000米泥地一級賽杜拜世界盃或1800米一級賽杜拜草地大賽。

沈集成本周四派出「雪勇神駒」出爭第9場三班1200米，並交由貝知仁為此駒執韁。沈集成說：「牠的進展不錯，只是仍未達至本身最高水準，我們需要繼續留意牠的進度。」