準備拆禮物！原來聖誕老人係神仙！

蔡約翰今季攻勢雖然遲緩，季初更連番搏失，但國際賽後蔡廐已撻着摩打，自12月11日谷夜贏馬起孖後，此廐已連勝4日。周四拆禮物日10場跑馬地夜賽，蔡廐5匹正選列陣不算多，但練者採精兵制，其中「大利好運」及「先到先得」起用艾道拿俱有爭勝本錢，隨時連場數胡向大家送禮物。

蔡約翰季初向來歎慢板，但12月開始蔡廐攻勢浪接浪，搏殺冷熱不拘，對上4期賽事已狂掃8W，現以13場頭馬重返練馬師榜中游位置，既然成功贏馬壯聲勢，攻勢當然陸續有來。蔡廐近5季在拆禮物日派馬上陣，當中4季均有頭馬交出。今期谷草夜賽，蔡約翰倚重艾道拿出擊，此對騎練今季合作已取3冠5亞4季成績好，自然可繼續留意。

大利好運弱組可出頭

第4場四班1200米，「大利好運」今季復出在艾道拿胯下出戰田草1200米跑入季軍，上仗再次增程跑田草1400米，由10檔出閘後未能克服檔位走外疊無遮擋，最後落敗而回。賽後「大利好運」留在沙田進行操練工夫，12月17日由艾道拿主理「大利好運」1000米草閘，出閘後只按韁而馳，輕舒步頭後今勻首戰跑馬地，抽得5檔起步可攻可守，隨時在弱組賽事出頭。

另外，第7場四班1650米，「先到先得」前仗在田泰安胯下以鼻位險勝，以大熱身份打開服役勝門。上仗田泰安本身有坐騎而改配換麥道朗，結果沿途居後落敗而回，騎者賽後解釋賽事步速不合馬匹發揮，結果馬兒在末段對催策無反應，敗不作準。今仗「先到先得」易配艾道拿，騎者已有一子一女，如今又迎來好消息，其太太成功懷孕，預產期為明年6月，艾道拿當然要更搏命贏馬準備奶粉錢。