日本泥地王出戰沙特盃　浪漫勇士要撼青春永駐

目前身在杜拜先為沙特盃熱身部署嘅「浪漫勇士」，雖然泥地性能有待印證，而正本戲要面對美國同日本兩國泥地精英，就肯定係既定事實，隨住日本冠軍練馬師矢作芳人公布旗下遠征中東馬匹名單之中，「浪漫勇士」首匹落實嘅勁敵，將會係新一代泥地王「青春永駐」。

矢作芳人日前公布，明年將會最多派遣5駒，出戰沙特盃同杜拜世界盃兩個重要賽期，草地同泥地兩主主力，就會落在日本盃亞軍「真命新帝」與及「青春永駐」身上。

當中「真命新帝」終極目標鎖定杜拜司馬經典賽，但之前就會於卡塔爾酋長錦標，抑或沙特新未來城草地盃二揀一，而「青春永駐」目標就更清晰，將會係沙特盃同杜拜世界盃兩場泥地G1，換言之呢匹日本泥地王，將會係「浪漫勇士」篤定遇上嘅強手之一。

對於「青春永駐」嘅泥地實力，本土固然係不敗之師，雖然今年遠征美國兩次，於肯塔基打吡與育馬者盃經典大賽，同係跑第3，但之前分別去沙特同杜拜，分別擸走沙特同阿聯酋兩場打吡大賽，撇開兩場並非G1，起碼證明呢匹泥地王，對於中東兩個場地都好適應，今次捲土重來，「浪漫勇士」先要應付呢匹日本泥地一哥，已經係極高難度。

除咗呢兩匹王牌之外，矢作芳人另外仲有剛取得3連勝，下月轉歲3歲嘅American Stage，就會瞄準沙特舉行嘅G2維雅德泥地短途錦標，而前仗於G1伊麗莎白女王盃跑第2「拉威爾」(Ravel)，則會報爭新未來城草地盃。