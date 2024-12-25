【馬圈大事回顧】累積1.77億　浪漫勇士膺全球獎金王

重溫2024年馬壇大事，「浪漫勇士」橫掃香港及日本兩大賽馬地區的一級賽，更榮膺全球獎金王，成為真正世一。一哩王者「金鎗六十」歲月不饒人，宣告退下來，但服役26W紀錄仍是全港之最。騎練方面，潘頓今年繼續獨大，相反蔡約翰逐漸褪色，華人倉主逐鹿中原，「金鎗」練馬師呂健威以65歲之齡初嘗冠軍滋味。

出自香港拍賣會的「浪漫勇士」，當年成交價為480萬元，如今以1.77億元成為全球歷來累積最多獎金的賽駒，升值接近37倍，吸金力驚人，上季更初登「香港馬王」寶座。

獎金瞬間飆升，皆因「浪漫勇士」對上7仗均未逢敵手，自從在去年尾攻下澳洲的覺士盾及香港盃之後，踏入2024年更錄得全勝紀錄，先後揚威香港金盃、女皇盃、日本安田紀念賽、馬會盃及香港盃。12月8日香港國際賽日，「浪漫勇士」擊敗一對日本代表馬「自由島」及「鍵琴高奏」，歷史性3奪香港盃，總獎金更打破「金鎗六十」所保持全球總獎金紀錄。

「浪漫勇士」先後揚威澳洲及日本的一級賽，出賽22次豪奪17冠3亞，但幕後外闖夢未完，此駒於明年初將會劍指中東，準備挑戰杜拜及沙特的大賽，目標為泥地G1沙特盃、杜拜世界盃或草地G1杜拜草地大賽。而第一擊為1月24日杜拜草地G1傑貝哈特錦標。

新西蘭猛將麥道朗今年在港成績理想，除了夥拍「浪漫勇士」連番摘金之外，姚廐戰駒「遨遊氣泡」亦成為他的大賽王牌，這對人馬今年先後攻下董事盃、馬會一哩錦標及香港一哩錦標，同時造就騎者第2次當選「全球最佳騎師」。年尾來港客串短短個多月，麥道朗狂掃19W，累積總獎金7,203萬元，僅次於潘頓。