【馬圈大事回顧】26W金鎗六十退居日本

3屆「香港馬王」的「金鎗六十」，去年尾輕勝香港一哩錦標，第3度奪冠，追平「好爸爸」3勝此賽紀錄。可惜進入2024年卻由高峰滑下，1月3日被驗出左前腿受傷，被迫休養以及棄戰董事盃，一直等到4月28日冠軍一哩賽才復出，結果受黏地影響發揮失準，只跑梗頸四，負於「永遠美麗」3乘多，力爭冠軍一哩賽4連勝失敗。

「金鎗六十」落敗後，去留問題一直受關注，直到踏入9歲，馬主陳家樑在呂健威馬房宣布愛駒榮休，一代傳奇馬王正式落幕，牠將會到日本北海道的北方牧場頤養天年。馬會在9月22日為「金鎗六十」舉行榮休歡送儀式，同時向牠頒發「終身成就獎」。

「金鎗六十」出賽31次，取得26冠2亞1季，總獎金1.67億元，是香港賽馬史上勝出最多頭馬、唯一摘下10項一級賽及連續3季榮膺「香港馬王」。「金鎗」首席騎師何澤堯，雖然上年至今多次意外落樓，影響成績，未能成功衞冕「告東尼獎」，但他與「金鎗六十」分別獲封「最受歡迎騎師」及「最受歡迎馬匹」。此外，何澤堯上月憑「添開心」取得在港第600W，成為香港賽馬史上第11人突破此數。