【張基焦點】發財鴻星縮程夠照

廖康銘今季成績突出，自然想為廐內馬主盡快贏馬交代，「發財鴻星」上季尾出道跑5仗仍未上名，但愈跑愈接近，今次縮程跑谷草一哩，可望帶來意外驚喜。另外，「越駿知己」減分已多，今次終於抽內檔，不能不防。「加州偟者」今季已有足夠熱身，轉爭谷草大長途不能忽視。「赤馬雄風」並無老態，落到四班跑強項谷草1650米，又可稱雄。

第10場三班1650米，「發財鴻星」是一匹有頭有尾的均速馬，於外地跑法更加機動兼有彈性，好使好用，早前狀態未算太到位，表現不算太突出，剛戰在谷草1800米全程領放，拉士力度未見減弱，取得第5名落後頭馬不足1馬位，復課後運上從化打磨，狀態更進一步，今場難得快馬不多，形勢理想兼負磅不算重，值得留意。

第4場四班1200米，「越駿知己」近績的確不吸引，但最近健康穩定，出賽頻率亦正常，而此駒往往靠好檔才跑得好，近期則一再抽外檔仍輸得近，今次難得抽1檔好位，減分已多目前在四班有優勢，不能輕視。

第3場三班2200米，「加州偟者」上季很早已出頭，只是後來因傷錯過4歲系列賽，今季整體演出無疑不算太特別，但本身應是一匹長途馬，經過4場賽事熱身後，突然大幅增程跑2200米大長途，並非無的放矢，更得1檔之助，可以變身。

第5場四班1650米，「赤馬雄風」8歲馬今季實力並未退化，同程曾9次勝出，確實出色，季初仍於三班此程跑近，近兩場則刻意減分，上仗泥地大敗後復課有安排試大閘夠積極，今次評分減至60分，即強配布文落班出戰，擺明搏殺格。