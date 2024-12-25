【進階選項】北地烈馬2檔正斗

時代巨輪不斷在轉，基本上每隔一段時間就有甚麼甚麼老牌店舖結業消息，又或是名人紅星、歌星離世，全部變成集體回憶。潮流興懷舊，坊間偶爾見到童年零食再現、學生時期的流行曲於商店響起，腦海畫面喜與悲亦隨之浮現，是一種很神奇的感覺。賽馬如是，香港賽馬會140周年，日本JRA70周年，像上周舉行有馬紀念賽，網上重現過去昔日片段，當中「草上飛」鬥「特別週」一幕很精彩，原來已是25年前的事。

香港馬王或部分大賽冠軍馬名受保護不能重用，但亦有不少昔日名駒名字再現。由王登平訓練的「北地烈馬」於1992年服役，9捷且在香港打吡跑第3，是當年一批美國PPG精英，前後運港如「加州皇子」、「綠野神駒」、「聰明之星」及「跑聖」，相信資深馬迷一定有印象。上一代「北地烈馬」於1999年退役，同樣25年後新的「北地烈馬」重現香港馬圈。今次兩組四班1200米葉楚航及潘頓運氣甚佳，兩匹戰馬均抽到內檔。第4場「北地烈馬」初出已在水準不弱的條件賽上名，上次初跑谷草憑速度克服外檔保住季席，今次有2檔靚位可輕鬆自己放或守2、3位都可以，形勢好跑勝望甚高。

第6場「觀天下」季初首戰已推介9.1倍勝出，當時吸引我正是賽前一課谷閘，起步跟第5位，轉彎靈活順暢，末段一鬆就過對手。贏馬後加磅兩戰未上名但亦接近，進度保持，賽前贏1000米從化草閘仍然吸引，今轉谷草對手大幅減弱，本身四班難留，有埋1檔如虎添翼。