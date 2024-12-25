【獨門秘技】排內檔原來勁咁多

今季練馬師形勢頗均勢，伍鵬志暫以25W領先，跟住有9位練馬師贏16至22W不等，都係有實力一次贏幾場，位置隨時變動。羅富全現贏16W，經上季回氣後今季明顯有反彈勢頭，今期谷戰可捧「越駿知己」及「五福星」。

第4場四班1200米，「越駿知己」至今4捷皆跑同程，路有專長，但前季贏至80分高位後回落，上季至今13戰只有一次季軍，目前減至53分，已接近第1次贏馬時的50分，點都有反彈空間，無疑今季4戰全跑同程都落敗，但要留意排檔為7至11檔偏外，所負都不遠，此駒歷來谷戰短途（1000米及1200米）排1至3檔9次，成績為3冠2亞2季1殿及一次第5名，全數前列而返，可見檔位影響頗大，今次抽1檔慳位留住衝，在最窄的C+3跑道必然好跑好多，有力重振雄風。

第6場四班1200米，「五福星」12戰未勝必定恨贏，上季尾兩度入位都排1檔，今季10檔後追可入Ｑ，已見有頗大進步，今仗4檔換貝知仁，必然進取。■西門獨

西門獨Q過關

第4場4越駿知己

拖 5北地烈馬7大利好運9電訊驕陽

第6場10五福星

拖 3觀天下5財駿7小皇爺