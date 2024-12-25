【三重彩地帶】加州系「偟者」再臨

第3場三班2200米，「加州偟者」上季三班田草一哩頭馬，其後因傷才緣盡4歲系列，告東尼對馬匹前景有一定寄望，今季復出4仗卻全跑谷草均敗，照計質新馬無理由咁快要減分，應有後着，從上場1800米走勢來看，末段偏均速而韌力有增，今次增程跑長途似是目標。

「手到再來」應是今場放頭馬，廐侶「逐步贏」對步速掌握心中有數。「一支箭」跨季接連有上佳演出，5歲馬此刻大熟大勇，評分仍有上升空間。「優才」兩戰走勢漸入佳境，潘頓垂青不會無的放矢。「黑桃火箭」開竅後水準向上，跟布文特別合拍。

第10場三班1650米，今場前置型不多，「太陽勇士」守好位跑法賺多過蝕，新勝猶勇，換布文戰鬥力不減，熱膽可信。冷膽揀「浪漫老撾」，評分再上空間不多，爭勝要靠形勢配合，同程排5檔或以內6次獲2W4P，今次3檔幫到手。

「發財鴻星」走勢愈來愈具威脅，今場放頭有機會操控步速。「博望坡」連仗漸見接近，評分回調後復具競爭力，貝知仁屬有料之人，可以信賴。「唯美主義」及「獨角獸」上場同程分列季、殿，都是慢步速受害者，今場形勢大同小異，可能又是三三四四，只宜拖腳。■海東