【耀眼精選】朗日自強前速快放到

澳門及新加坡馬會相繼結業，兩地都有幾匹合資格嘅馬轉到香港繼續競賽生涯，暫時以嚟自新加坡嘅優才，表現較為對辦，「競駿先鋒」上季一出即勝，上個月中再響田草1200執多1W；「豐盛」兩度跑第2，暫時成績較差嘅「競駿非凡」都跑過兩次第3。

反觀嚟自澳門嘅新兵，雖然數量比新加坡多一倍，但表現就拍馬都追唔上，莫講話贏，就連位置都欠奉，最叻「手到齊來」響三班跑第5名，攞到$65,100獎金，夠畀一個月養馬費。而響澳門以「安達雙雄」名字出賽嘅「安達老撾」，未正式登場就已經響試閘流鼻血提早退役。「耀昌勝世」10月開操至今只係試過5課快跳，仲未試大閘，相信起碼要操多一頭半個月，先至有機會見到呢匹馬上陣。

筆者認為呢批前澳門馬唔係完全無競爭力，只要操起狀態，響合適嘅評分會交出一定戰鬥力，而呢一兩個月，估計會係博呢幾匹前澳門馬反底最好時機，因為已跑過幾場熱夠身，評分同時有所下調，賠率火燒都唔會熱，有合理回報值得一博。

「朗日自強」至今兩戰都展現唔錯嘅前速，只要場地利放，畀佢埋到欄隨時帶到。「開心宇宙」上場畀簡國能教馬後，會大幅進步，再跑一哩可提升名次。