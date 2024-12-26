【分秒在握】勇於挑戰值得尊重

上季挑戰澳洲覺士盾及日本安田紀念賽悉數取勝的「浪漫勇士」，今季成功在香港盃取得3連霸，誇張點講，在港已贏盡一切榮耀，向外闖係非常明智。「駿奕快車」初跑谷中，可恃質凌人。

最初聽到「浪漫勇士」劍指沙特盃及杜拜世界盃，由於兩場都係泥地賽，起初以為係網上流言，誰不知及後得到練馬師及馬主證實，方知真有其事。筆者第一反應，係為何不揀草地賽事呢？要知道沙特盃及杜拜世界盃，由於獎金豐厚，很有可能要面對全世界最頂尖的一批泥地好手，要「浪漫勇士」完成這個不可能任務，會否太過艱難？但近期看過馬主的一篇訪問卻頗有啟發，他表示馬匹已快轉7歲（北半球馬元旦轉歲），下季狀態能否保持已難說，趁現時馬匹當勇去挑戰更高殊榮，是一個珍貴的機會。回心想想，這也確有道理，賽馬，從來都是一個又一個的挑戰，挑戰更高榮譽，站上更高舞台，假如有一日，「浪漫勇士」能夠揚威中東，我們再說的主角，或許已不再是「爪皇凌雨」，而是「浪漫勇士」了。

駿奕快車恃質凌人

今次賽事「駿奕快車」初跑谷中挑戰，近仗所見跑法較為均速，今次排1檔守在靚位，直路鬥衝，應該不落下風。

■長風

第10場 1駿奕快車 5太陽勇士

7唯美主義 11發財鴻星