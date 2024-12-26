新西蘭年終壓軸G1　甘理廸再贏沙彪經典賽

愛莎妮馬場今日舉行咗新西蘭2024年嘅年終重要賽期：沙彪經典賽日，全日舉行嘅分級賽包括咗重頭戲G1沙彪經典賽，另加兩項G2嘅戲碼，亦都吸引咗大家熟悉嘅薛恩，放棄澳洲方面上陣，特登飛去當地出戰今日賽事。

講番全日重頭戲沙彪經典賽，呢場2000米一級賽編為第9場賽事，共有11駒參戰，結果又成為當地兩位新舊冠軍騎師嘅埋身肉搏，結果上屆新鮮出爐冠軍，前南非冠軍騎師甘理廸，夥拍Snazzytavi末段自大外檔飛將軍從天而降，臨門追近麥克納所騎La Crique，單打獨鬥下最終影相以短頭險勝。

甘理廸勝出呢場賽事，對佢嚟講極具意義，事關響佢2022年移民新西蘭，繼續發展佢嘅策騎事業，當年憑Defibrillate勇奪沙彪經典賽，亦成為佢响新西蘭從騎首場G1，而且咁啱兩屆合作贏馬嘅練馬師，正正就係李察信同駱偉耀。而甘理廸響呢日賽事，更加係連中三元兼贏G1，可以講威到盡。

至於薛恩今趟新西蘭之行，只能空手而回，全日雖然有唔少支持共騎8場，為Te Akau名下「首席女將」(Campionessa)，於沙彪經典賽只跑第5，而於其餘賽事，就頻頻做阿二，全日就只取得3亞1季成績。