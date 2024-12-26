爛船都有三斤釘　前遮打盃亞軍新西蘭復出爆冷

「時時有餘」今日於新西蘭復出，不為人注意下一鳴驚人。

今日又再傳來前香港賽駒於外地贏馬消息，去季中先至宣布退役，由方嘉柏訓練嘅「時時有餘」，呢日於新西蘭另一邊廂嘅奧塔奇馬場舉行賽事，用回本名Sword In Stone以9歲高齡於當地復出，出戰一場50,000紐元嘅1600米公開讓賽。

由於「時時有餘」退役前於香港賽績直走下坡，今場於新西蘭復出，只配見習騎師Toni Davies，賽前不被看好成為全場最冷一匹，結果鞍上人於直路擺正軚於外疊望空全力衝刺，竟然展現昔日嘅凌厲追勢，就此脫穎而出爆冷，以1又1/4身位之先輕鬆取勝。

「時時有餘」過往係新西蘭PP運港服役，馬主為范思浩夫婦及其子女，不過依家運返新西蘭上陣，已轉讓至相熟馬主名下，曾幾何時，「時時有餘」全盛時期一直於長途G1打拚，最佳成績曾於2021年由莫雷拉出戰遮打盃，結果以半身位不敵「勇戰神駒」得第2。

由於一再於高水準分級賽屢遇不同季度強手，經歷不少硬仗，對上3季只能一再交出接近走勢，卻未再有任何上名紀錄，結果上季終於急流勇退宣告退役，如今於原產地新西蘭，再次取得久違了的頭馬，恃其級數，相信仍有交出頭馬機會。