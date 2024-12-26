【戰況R3】葉楚航：優才進軍4歲馬系列賽

「大至尊」上季喺葉楚航訓練之下勝出打吡，不過隨後表現麻麻，最近更轉投游達榮馬房。對於失去鎮倉寶，葉楚航當然要再畀心機訓練好其他馬匹，以穩定軍心，今晚就有頭馬交出，「優才」在港試過3次閘，均由潘頓操刀，但此駒今季上陣兩仗佢都唔騎，留到今次突然增程跑2200米先攞番嚟跑，結果臨場由6.4倍落至3.2倍大熱門順利勝出，呢匹二級賽杜樂錦標亞軍馬，相信都係向今季打吡大賽進軍。

賽後，葉楚航指「優才」進度幾快，不過比較均速，上仗跑谷草1650米有叫艾道拿跟前啲，不過慢閘，所以擺咗喺後面跑，但最後追返嚟都只係輸兩個幾馬位。今次特登搵潘頓，其實「優才」之前搵過潘頓試閘，佢好鍾意隻馬，但之前兩場騎唔到。葉楚航表示對「優才」有寄望，今次見三班2200米對手唔係好強，所以就Book定潘頓跑呢場。「優才」外地賽績顯示有長力根據，所以目標都係4歲馬經典系列賽，希望之後對強啲嘅對手，可以證明多啲，不過暫時未定下仗跑邊場，要睇賽程先決定到。

今場跑第2名為潘明輝「一支箭」，巴度「精算謀略」後上第3，第4名為賀銘年「自然力量」。

第3場賽果：5-8-9-1

二重彩賽果：5-8(最後賠率18)