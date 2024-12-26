【戰況R6】2.4打落1.8倍！葉廐形勢一絕馬幫手3Ｗ！

跑馬有時就係咁，順開真係咩步速形勢檔位都就晒自己，好似今晚嘅葉楚航就係喇，第3場長途賽「優才」一換潘頓增程撳掣，得嗰8隻對手，仲有「手到再來」大逃造步速，結果擺第2位輕勝開齋；到第4場，「北地烈馬」抽到1檔放頭，完全冇對手搞佢自己慢放，又係Easy Win。到呢場四班谷1200米，葉廐「觀天下」1400縮落來，臨場由2.4倍狂插到1.8倍開跑，排1檔好多對手都冇搶前，佢施施然跟第3位，前面仲有「鑽石寶寶」慢放，形勢咁夢幻，想唔贏都難喇，結果潘頓騎住佢直路攝上收韁大勝，葉廐今日3W形勢真係就晒。

「觀天下」9月曾經勝出谷閘，葉楚航賽後指潘頓嗰時嘅性能好啱谷草，不過想試咗跑田草1400先，季內初出贏咗，但之後可能因為跑得太密，或者抽到外檔，所以跑完上一場同潘頓傾過，決定轉跑谷草，馬匹長遠計一定係跑1400至1600米，不過「觀天下」始終後生，谷草四班1200米成日拆組，對手會較弱，所以決定縮程。

是場跑第2、3名，係同樣擺前走的「光輝所願」及前述的「鑽石寶寶」。

第6場賽果：3-12-9-8

二重彩賽果：3-12(最後賠率25)