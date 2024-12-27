【賽後報告】高份數天行健第2次流鼻血要退役

是晚賽後報告撮要：

第1場：「夢幻駿駒」入閘後煩躁不安，以後足豎立，並將一對前腿擱在閘廂前門上。獸醫認為「夢幻駿駒」不適宜出賽，小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。小組著令必須進行閘廂練習而令司閘員滿意，繼而連續多次試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。賽後，艾道拿報告，「電路十號」是晚除去頭罩及防沙眼罩上陣，跑來太過搶口。他說，他認為坐騎若縮程角逐及重戴頭罩及防沙眼罩上陣應更合發揮。

第2場：被查詢時，潘頓表示，「嘉應駿馬」出閘僅屬一般，導致他於早段催策坐騎以佔取前列位置。他說，坐騎於早段及中段沿途在「勁者」與「精益大師」之間走勢欠順，於賽事該等分段沿途須受催策。他說，坐騎在直路彎對催策毫無反應，自該處起墮退。練馬師大衛希斯表示，此駒在是晚賽事前的表現令他感到滿意，尤其是此駒於12月16日試閘時表現良佳。他續說，他賽前預期此駒會交出好表現，但同意潘頓所指，此駒在其他馬匹之間競跑時走勢欠順，而早段通常追逼較少的跑馬地1200米賽事應較適合此駒發揮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

被查詢時，艾道拿表示，他獲指示嘗試讓「勝萬金」領放，並佔取貼欄位置，因坐騎在居於此位置競跑時表現最佳。他說，坐騎於早段未能超越「大番薯」，他遂選擇將坐騎置於該駒外側，但坐騎在直路上內閃，難以被力策。他續說，他於末段擔心坐騎或會向內斜跑及擠壓「大番薯」的跑線，因此須停止催策及修正坐騎以免造成干擾。他說，他因此未能力策坐騎至終點。賽後，貝知仁報告，「精益大師」大部分途程須在沒有遮擋下走外疊，因而在直路上受催策時墮退。

第3場：被查詢時，希威森表示，他獲指示讓「手到再來」領放，但他也獲告知不要過分約束坐騎，因為坐騎有呼吸毛病，並曾獲報告患有「喘鳴症」。他說，即使他察覺到坐騎正以快步速領放，但考慮到他接獲的策騎指示是不要過分約束坐騎，儘管他已盡最大努力按照策騎指示約束坐騎，但坐騎仍以較他所願為快的步速領放。他又說，坐騎於早段及中段沿途的走勢導致牠在直路上墮退。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。艾道拿報告，「加州偟者」未能應付是晚賽事的2200米途程後，艾兆禮報告，「逐步贏」未能應付是晚賽事的2200米途程。

第4場：「高份數」第2次流鼻血，此駒將被永久禁止出賽。

第5場：鍾易禮（「銀皇興標」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近1500米處時容許坐騎在尚未帶離「都靈勇士」下向內斜跑，導致「都靈勇士」失去應有的跑線及勒避「銀皇興標」的後蹄。小組判罰鍾易禮於1月8日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定鍾易禮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。「經典時代」的氣管內有很多血。

第6場：希威森（「光輝所願」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近150米處時，他容許坐騎在尚未帶離「五福星」下向外斜跑，導致「五福星」被帶向外跑壓向「小刺蛋」，「小刺蛋」因而將「醒目先駒」帶向外跑，導致「仁仁之寶」須勒避「醒目先駒」的後蹄。小組判罰希威森於1月15日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定希威森的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

楊明綸（「小刺蛋」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近1000米處時，他容許坐騎向內斜跑，導致在其內側搶口的「天行健」被帶向內跑，擠壓「小皇爺」的跑線，「幸運傳承」因而嚴重受擠迫及須勒避。小組判罰楊明綸由1月15日星期三開始停賽，直至1月20日星期一才可再次出賽（2個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定楊明綸的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

於宣佈出賽時，「步風雷」與「幸運傳承」均申報騎師為班德禮。小組確定班德禮已落實策騎「幸運傳承」。因此，小組批准「步風雷」改由潘明輝策騎。班德禮因此項宣佈出賽錯誤，被罰款2,000元。「小皇爺」氣管內有很多血。「天行健」第2次流鼻血，此駒將被永久禁止出賽。

第8場：「旋風傳奇」前往起步點途中被另一駒踢中，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第10場：班德禮（「多利神駒」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近1000米處時，他容許坐騎在尚未帶離「本領非凡」下向內斜跑，導致「本領非凡」踢中「多利神駒」的後蹄及失蹄。小組判罰班德禮由1月12日星期日開始停賽，直至1月16日星期四才可再次出賽（2個香港賽馬日）。此外，班德禮被罰款25,000元。在衡量判罰輕重時，小組裁定班德禮的不小心策騎程度屬第3級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。