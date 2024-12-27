日本馬季周末煞科　冠軍練馬師4位名牌爭崩頭

日本馬季嚴格嚟講雖然年終無休，總有煞科一戰，而呢個星期六，正正就係2024年馬季壓軸賽期，分別於中山、京都兩地競馬場都有賽事舉行，焦點所在自然落在中山競馬場舉行嘅希望錦標賽日。

除咗呢場2歲2000米一級賽，成為煞科日賽事亮點外，今屆JRA冠軍練馬師之爭，亦都相當刺激，比起近季於12月初已經呈現明朗局勢，如今竟然有4位名牌練馬師，更要鬥至最後一個回合，才能分出勝負。

香港馬迷熟悉嘅練馬師矢作芳人，目前以54W於成績榜排頭位，杉山晴紀與須貝尚介，同得53W緊躡其後，只不過1W之差，甚至乎以52W排第4位嘅友道康夫，在數字上依然有反先可能。相比之下，今年JRA冠軍騎師之爭，全無競爭性，李慕華早已帶甩次席川田將雅，篤定成功衞冕冠軍騎師。

其實今屆JRA冠軍練馬師之中，12月局勢仍在不斷變動，就連矢作芳人，亦是在兩星期前，才從杉山晴紀手上，取回領導地位，去年杉山晴紀以55W：51W擊敗矢作芳人，今屆矢作芳人務求上演王子復仇記，關鍵時刻以頭馬成績，搶佔領導地位，究竟最終日本冠軍練馬師誰屬，大家就要密切留意周日JRA煞戰，終極贏家誰屬，大家不妨拭目以待。