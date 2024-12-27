【分分制勝】北上兩試1000米草閘　部署冇得彈

第1場五班1000米草地，對上一次舉行同班同程賽事，已數到2021年4月11日由「吉利大勝」勝出，相隔3年多才再復辦，安排實在令人費解。當年「吉利大勝」由潘頓建功，今仗騎者則夥拍葉廐的「可愛新星」上陣，又有機會言勝。

「可愛新星」已證明是短途後上馬，正正因為經常要留前鬥後，一旦形勢大利前置，就很容易失準。季初一連兩仗靠追入Ｑ，前仗頭段步速偏慢，即未能改變位置。上仗轉爭谷草1200米，形勢有得追，可惜末段連番受阻，欲追無從，最終以兩乘多見負。或許最近目標已鎖定在1000米直路賽出擊，今次操練手法截然不同，首先重返從化訓練，並以登山跑道練好氣力，之後兩度出試1000米草閘，為轉程做好準備，兩課閘都見牠後追爽勁，論態冇得彈。

「可愛新星」上季曾於31分跑季席，而季內分別於27分及29分奪亞，居五班絕對具競爭能力，今番抖足1個月再來，儲足火力，再者1000米直路賽普遍步速甚急，同場又有「開心馬」及「同滿滿」兩大快馬在陣，確保形勢利追，只要「可愛新星」取位順利，有力一舉殲敵打開勝門。

■明治朗