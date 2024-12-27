【賽馬以外】轉倉平常事　有苦自己知

又到年尾，雖然今日唔係今年最後一篇嘅《賽馬以外》，但筆者特登睇番上年差唔多嘅日子，原來寫咗篇《2024年會發生咩事？》，預言有4件事今年會發生，結果就一半一半，證明筆者都唔係太「燈」，但筆者估唔到嘅係伍鵬志做冠軍、蔡約翰第3次贏打吡呢兩件事無發生，反而認為最無可能達成嘅再次有香港馬揚威日本，就由「浪漫勇士」完成任務，再次證明呢匹香港馬王有幾犀利。咁今年仲玩唔玩呢啲預言？唔玩喇，廢事今年預言2025年再次香港賽駒揚威海外泥地一級賽，萬一唔中咪好大單？

講起「浪漫勇士」，如無意外未來半季都見唔到呢匹香港馬王喺香港上陣，作為馬迷，筆者又唔介意香港最出色嘅賽駒南征北討，即係好似武俠小說咁，身懷絕技嘅高手梗係要出去周圍挑機，先測試到自己真正實力嘛。不過，冇咗「浪漫勇士」，的確令本土嘅中長途大賽失色不少，最初期望上季打吡冠軍「大至尊」可以更進一步，點知今年國際賽前受傷，最近仲由葉楚航馬房轉投游達榮，究竟係好事定壞事，筆者真係唔識點評價。

喺香港馬圈，轉倉平常事，離離合合經常發生，既無永遠嘅朋友，又無永遠嘅敵人，但講到打吡冠軍轉馬房，筆者刻意睇番啲資料，近廿年真係好少打吡冠軍轉倉，意思係贏完打吡後，對上一匹就係「添滿意」，喺羅富全馬房捧走打吡，然後轉去告東尼馬房多添2W，再之前就係「閒話一句」，呢匹原本係大摩嘅馬房團體馬，點知最後反晒面變成告達理馬房團體馬，亦正正因為「閒話一句」當年惹起唔少風波，令馬房團體馬停止咗一段長時間。

打吡係好多馬主夢寐以求嘅殊榮，既然能夠完成任務揚威呢場大賽，馬主、練馬師、騎師嘅關係應該好密切，昔日「爪皇凌雨」既唔轉倉又唔會換走杜鵬志，「金鎗六十」從來都係呂健威、何澤堯同埋陳家樑呢個鐵三角，「事事為王」就係高伯新同韋達，再加埋依家「浪漫勇士」嘅沈集成+麥道朗，當然以上呢幾匹打呲盟主，之後都扶搖直上揚威一級賽，自然令到「大至尊」嘅幕後有更大期望。因為在港初出即贏2000米，第二次出賽就攻下打吡，以往只得「奔騰」做到，而幸福真係嚟得有啲快，自然對愛駒更加憧憬。點知「大至尊」之後挑戰一級賽無功而還，今季復出跑咗G3都三甲不入，仲要喺國際賽前受傷退出，幕後失望係可以理解，只係轉唔到要搞到轉馬房遮，始終無功都有勞，半年前先擺完慶功。

對於葉楚航嚟講，或多或少都係打擊，嚴格上嚟講，真係做啱晒同埋克服極高難度先可以令「大至尊」贏到上季打吡，因為來港只得72分，要部署爭分入圍，結果初出即贏2000米仲要大勝，難度一啲都唔細，然後在港第2仗要推高馬匹狀態贏打吡，唔係普通人做得到，呢啲係功力。咁之後跑一級賽輸，大佬呀，首先係跑唔擅長嘅變化地，然後對手係「浪漫勇士」、「桀驁之戀」，輸都好正常。至於受傷，真係無人想發生。當然，有得必有失，有失又必有得，航哥尋晚連中三元，就話畀大家知，佢一樣有料到啦。

■山無陵