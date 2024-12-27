第五口孖T一注中收1000萬！

2024年最後一期賽事於周日跑沙田泥草地10場，留意兩個特別彩池有多寶，三T預計10元一注獨中可獲500萬元，第五口孖T更隨時可贏1000萬元，馬迷別錯過攞尾彩機會！潘頓剛谷夜締驚人6捷，大旺人今次三T坐騎俱有分量，可做扶手柄。第五口孖T吼第9場希威森坐騎「同祥和順」，以及第10場布文接手操足的勇馬「川河帥駒」。

想贏1000萬元第五口孖T，留意頭關第9場三班1200米泥地的「同祥和順」，此匹廖廐馬表現好開續好，上季曾打疊5戰不勝有位，今季亦有3次連續上名紀錄，難得上仗跑二班泥地同程，起步略慢改為留力稍追也與廐侶泥地好手「昇瀧駒」埋Q，今回出戰85分上限的三班同程，排2檔更佳，希威森重新接手，本身騎慣騎熟，做膽首選。同場「包裝伯樂」新勝馬用黃寶妮減磅出擊，也要吼實。尾關第10場三班1400米草地，必吼布文接手的「川河帥駒」，此匹沈廐自購馬來港後適應得快，前仗初出即勝，上仗再攻1400米僅敗於「但求開心」入Q，已跑贏了「同樣美麗」及「玩笑」等實力馬，賽績水準可靠。

「川河帥駒」今次再撼「但求開心」，後駒加8磅跑，相對「川河帥駒」做膽更穩陣，加上「川河帥駒」埋門由布文於草地拍跳夠積極，2024年壓軸之戰也捧此駒獨贏！

$500萬三T頭關信旺人潘頓安泰

500萬元三T則要靠旺人潘頓幫手！三T頭兩關潘頓與近期成績回升的蔡約翰合作，第4場四班1400米草地，「安泰」上次配莫雅留到包尾仍可追回一席第3名，有硬功大師傅省過後，馬匹狀態料再進步，「安泰」以往由潘頓策騎贏過，重新接手可再闖勝門。

三T次關第5場四班1200米草地，「真心傳奇」出道兩仗配潘頓俱跑獲亞軍，上仗谷草步速慢不利追亦可入圍，今次改跑沙田長直路，威力料有增無減。

三T尾關第6場四班1200米泥地，「勁先生」剛戰於田草1200米拚得第4名，今回師唯一贏馬路程泥地1200米，隨時反客為主。查此駒過往所取1冠1季均排外檔起步，今次排10檔也有望跑出水準，信任旺人潘頓之發揮，可作膽材。