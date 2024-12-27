個幾月冇馬贏　寶妮妹悶到發慌！

今次周日跑8草2泥，黃寶妮今季5W中有兩場於泥地賽建功，似乎在泥地發揮更得心應手，睇番此女將已有個多月未贏，今次兩匹泥地坐騎俱具實力，有權再闖勝門。黃寶妮擅長發揮主動快馬，接手的新勝馬「包裝伯樂」配合其減10磅威力，可期再次先發制人。文廐「良駒好友」季初由此位女將建功，人馬重逢排1檔起步，也有望重現威力。

第6場四班1200米泥地，文廐「良駒好友」大前仗同程排4檔配黃寶妮取得首捷，勝後再出早段走勢仍好，放至最後百多米才轉弱。上仗則改配何澤堯排在12檔留後拚敗，事後證明馬匹現階段擺前走威力最強，今次回配黃寶妮及僅負114磅甚輕，排1檔起步，形勢有利，只要搶出即有贏馬機會。

第9場三班1200米泥地，沈廐「包裝伯樂」連同上仗在內，歷來3次贏馬俱直領到底，跑法獨沽一味，沈集成部署夠針對性，安排黃寶妮操刀減10磅出擊，負116磅應戰，比起上次贏馬一役所負121磅更輕，優勢頓現。加上不少沈廐馬擅長連拚，早前就有「堅有利」於泥地賽連贏3場，「包裝伯樂」趁勇再跑泥地勝途，有權摘下歷來第4W。

草地賽方面，伍鵬志及鄭俊偉也計好數用黃寶妮減磅出擊，例如第7場伍廐初出的「快步向前」已在從化試過5課草閘，今月初1200米一課由黃寶妮考驗得第3名，人馬已加強默契，大閘綵排多擺前走競逐，也合黃寶妮發揮，要提防。

第10場三班1400米草地，鄭俊偉馬房的 「風繼續吹」上仗初配黃寶妮攻泥地一哩得第5名，只輸兩個多馬位而回，明顯藉減磅之利重拾威力。查此駒上季12月於田草1400米配梁家俊負119磅衝贏，今回續配此位女將僅負108磅輕飄飄，計數大賺，用王牌及重戴眼罩也反映誠意，絕對有權在2024年最後一戰交出好成績。