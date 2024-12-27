輝哥連贏5期田日　今次加加新寵Ｗ得？

今個月跑過5次沙田賽事，姚本輝次次都錄得頭馬進帳，搏殺手風順，留意冠軍「天賜喜」、「皇龍飛將」等不少屬3歲或4歲分子，「天賜喜」初出跑獲亞軍後再出即贏，而「皇龍飛將」跑至今季第5仗以大熱門身份取勝，姚廐質新馬進度極佳！今次所派「超加加」及「可期而遇」俱是近兩個月內登場的質新兵，操足再來隨時火速贏馬交代！可買WP過關。

第5場四班1200米草地，「可期而遇」於上季5月開操，11月初出已跑獲殿軍，再出表現進步獲亞，愈戰愈勇，此兩仗俱用周俊樂執韁，今次再由樂仔操刀，賽前於草地拍跳，準備已足。樂仔最近連贏3期共取6W，此對旺門騎練攜手合作，機會值得看好。

第6場四班1200米泥地，「超加加」同樣早於上季5月在港開操，首戰跑夜泥同程得季軍，頭馬「智跑得」賽前正好與「超加加」同組試泥閘，兩駒綵排名次與出賽名次一樣，伸算「智跑得」出賽經驗豐厚，「超加加」以PPG身份初出追近已出色，今回少了一匹強勁對手，機會增加！再查馬主史佩加養馬運亦佳，多年前名下「好加加」首季出道取3W，「超加加」用王牌必砌，排12檔換來分頭更值博。