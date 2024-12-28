【分秒在握】三T場次應撥亂反正

馬會近年推出的「新彩池」，包括了四重彩及多口孖T，四重彩由最初揀一、兩場復辦，到現時場場有得玩，加上不時推出多寶儲備，算是相當受馬迷歡迎。至於孖T方面，多年前由於想吸引人入場，因此設有「場內孖T」，不過時易勢易，及後改為兩口孖T，而現時只要跑雙數總場數，基本上每一場都涉及孖T了。以往三T彩池，為了避免與孖T場合太重疊，因此跑8場及10場時，會在4、5、6場舉行，而跑9場及11場時，則順延至5、6、7場，多年來皆如是。不過，現時根本已毋須避開孖T場合，加上夜馬跑10場已試辦，在9場賽事三T跑5、6、7場，但多跑一場至10場，卻反過來在4、5、6場舉行，其實是有點違反邏輯思維的。若然認為4、5、6場舉辦時間太早，何不統一悉數在5、6、7場跑？如此一來，馬迷既容易適應，也不會錯過下注這個大彩池的機會。

愛心神駒增程好追

今次賽事喜歡第3場廖廐「愛心神駒」，上仗在國際賽日不利追的日子，仍後上跑第3名，今次增程返勝途2000米，負118磅輕飄飄，隨時可施回馬槍。

■長風